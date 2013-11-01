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乙女新党

　

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2012年に結成された日本の4人組女性アイドルグループ。メンバーは田尻あやめ、荒川ちか、葵わかな、高橋優里花。2014年7月のワンマンライブをもって荒川と葵が卒業。田尻と高橋は派生ユニット「あやめと優里花 from 乙女新党」を結成し、新たな活動に入る。

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