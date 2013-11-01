新潟を拠点に活動する3人組。2003年に新潟名産「やわ肌ねぎ」PRキャンペーンのために結成。2011年に「T-Palette Records」の第1弾アーティストとなり、にいがた観光特使への就任や新潟テルサでのワンマンライブなど、地元新潟はもちろん全国的な人気も上がっている。
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