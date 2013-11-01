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でんぱ組.inc

　

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秋葉原ディアステージのキャストにより2008年に結成。メンバーそれぞれがアニメやゲーム、ネトゲなど得意なヲタクジャンルを持つ。2013年1月の『W.W.D』リリース近辺から人気に火が付き、2014年5月には日本武道館公演も成功。「萌えきゅんソングを世界にお届け」をキャッチフレーズに海外にも積極的に進出している。

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