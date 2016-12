大阪☆春夏秋冬、初の全国流通シングルが１月31日にリリース決定！

大阪☆春夏秋冬

大阪☆春夏秋冬はその名の通り、大阪を基盤として活動する6人組のダンス&ヴォーカルアイドルユニット。昨年のTIFで“発見”されて以来、新興アイドルグループの筆頭格として人気と注目を高めている。この8月には大阪・なんばHatchと東京・Zepp Tokyoにてワンマンライブも成功させた。一方で10月31日にはメンバーのRINAが看護学校進学のためグループを卒業。新たに6人組として生まれ変わった大阪☆春夏秋冬が2017年、新シングルを引っ提げての快進撃を見せることは間違いなさそうだ。New Me日 2017年1月31日A盤(FPJ-50004)1. New Me2. タイトル未定3. タイトル未定B盤(FPJ-50005)1. New Me2. タイトル未定3. タイトル未定926円(税抜)FUJIYAMA PROJECT JAPAN「アイドルのすゝめ感謝祭2016」東京・代官山LOOP「@JAM the Field vol.10」東京・恵比寿LIQUIDROOM「IDOL ROCKS!~忘年会スペシャル~」大阪・味園ユニバース「MANA生誕祭」大阪・Live House Kiruna「本格音楽女子祭-年末スペシャル」東京・新木場Studio Coast「KawaiianTV SUPER LIVE 2016 ~み~んな一緒だよっ❤スペシャル~」東京・品川ステラボール