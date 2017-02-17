アップアップガールズ（２）の最終オーディションを生放送で見守ろう！候補者の努力もリアルタイムで配信
2017年02月17日 13時00分
アップアップガールズ（仮）による新たなプロジェクト「アップアップガールズ（2）」の最終オーディションが２月19日にニコニコ生放送で生中継される。13名まで絞り込まれた候補者から誰が勝ち抜くのか、ファンならずとも目が離せない内容となりそうだ。
同番組では最終審査会の様子に加えて、このステージにたどり着くまでに各候補者が努力してきた姿をリアルタイムで配信。さらにおまけとして、アップアップガールズ（仮）がまだ「アップフロントガールズ（仮）」だったころに、佐保明梨がサプライズ加入した公演の模様も配信される。
２月２日の生オーディションにて公開された候補者13名は、それぞれ専用のツイッターアカウントを解説。２月16日までの間、Showroomにて自己アピールを行なってきた。
今後は２月25日に秋葉原・AKIBAカルチャーズ劇場において「アップアップガールズ（仮）定期公演119 回～アップアップガールズ（2）途中報告会～」を実施予定。ここで最終合格者が登場するのか、注目が集まるところだ。
■番組名 アップアップガールズ（２）オーディション最終審査を生中継
■配信日時 2月19日(日)15時～
■http://live.nicovideo.jp/watch/lv290707104
【アップアップガールズ（2） 候補者一覧】
りっこー・アプガ（２）候補14番 @upupgirls2_14
もかもか・アプガ（２）候補17番 @upupgirls2_17
なっちゃん・アプガ（２）候補25番 @upupgirls2_25
りの・アプガ（２）候補29番 @upupgirls2_29
まーちゃん・アプガ（２）候補30番 @upupgirls2_30
ぐっちー・アプガ（２）候補37番 @upupgirls2_37
まるちゃん・アプガ（２）候補56番 @upupgirls2_56
まゆほっきー・アプガ（２）候補57番 @upupgirls2_57
ちなっちゃん・アプガ（２）候補58番 @upupgirls2_58
れんれん・アプガ（２）候補59番 @upupgirls2_59
のんちゃん・アプガ（２）候補66番 @upupgirls2_66
かじぃ・アプガ（２）候補71番 @upupgirls2_71
きゃさりん・アプガ（２）候補83番 @upupgirls2_83
http://www.yum-audition.jp/
■アップアップガールズ（仮）公式サイト
http://www.upupgirlskakkokari.com/
■アップアップガールズ（仮）オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/upfront-girls-news/
２月２日の生オーディションにて公開された候補者13名は、それぞれ専用のツイッターアカウントを解説。２月16日までの間、Showroomにて自己アピールを行なってきた。
今後は２月25日に秋葉原・AKIBAカルチャーズ劇場において「アップアップガールズ（仮）定期公演119 回～アップアップガールズ（2）途中報告会～」を実施予定。ここで最終合格者が登場するのか、注目が集まるところだ。
■番組名 アップアップガールズ（２）オーディション最終審査を生中継
■配信日時 2月19日(日)15時～
■http://live.nicovideo.jp/watch/lv290707104
【アップアップガールズ（2） 候補者一覧】
りっこー・アプガ（２）候補14番 @upupgirls2_14
もかもか・アプガ（２）候補17番 @upupgirls2_17
なっちゃん・アプガ（２）候補25番 @upupgirls2_25
りの・アプガ（２）候補29番 @upupgirls2_29
まーちゃん・アプガ（２）候補30番 @upupgirls2_30
ぐっちー・アプガ（２）候補37番 @upupgirls2_37
まるちゃん・アプガ（２）候補56番 @upupgirls2_56
まゆほっきー・アプガ（２）候補57番 @upupgirls2_57
ちなっちゃん・アプガ（２）候補58番 @upupgirls2_58
れんれん・アプガ（２）候補59番 @upupgirls2_59
のんちゃん・アプガ（２）候補66番 @upupgirls2_66
かじぃ・アプガ（２）候補71番 @upupgirls2_71
きゃさりん・アプガ（２）候補83番 @upupgirls2_83
りっこー・アプガ（２）候補14番
もかもか・アプガ（２）候補17番
なっちゃん・アプガ（２）候補25番
りの・アプガ（２）候補29番
まーちゃん・アプガ（２）候補30番
ぐっちー・アプガ（２）候補37
まるちゃん・アプガ（２）候補56番
まゆほっきー・アプガ（２）候補57番
ちなっちゃん・アプガ（２）候補58番
れんれん・アプガ（２）候補59番
のんちゃん・アプガ（２）候補66番
かじぃ・アプガ（２）候補71番
きゃさりん・アプガ（２）候補83番■アップアップガールズ（2）オーディション
http://www.yum-audition.jp/
■アップアップガールズ（仮）公式サイト
http://www.upupgirlskakkokari.com/
■アップアップガールズ（仮）オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/upfront-girls-news/
タグ： アップアップガールズ（仮）
-
- 2016年12月21日
- 指原莉乃が議長に就任！ 乃木坂、アプガ、しゃち、ベビレらが「アイドル国会」で大討論
-
- 2016年06月06日
- アプガ、ヤクルト対オリックスの始球式に登場！つば九郎と“パリピ”に
-
- 2016年04月24日
- アプガ、悲願の武道館公演が電撃決定！ 「私たちなりのスタイルで成功させる!!」
-
- 2015年07月08日
- アップアップガールズ（仮）、野音公演に3000人！ ラストはビキニで大サービス
-
- 2014年09月03日
- 横浜アリーナの大舞台で見たアップアップガールズ（仮）の底力
- 伊藤祐奈プロデュースのアイドルグループがオーディション募集を開始！2017年02月07日
- 指原莉乃が議長に就任！ 乃木坂、アプガ、しゃち、ベビレらが「アイドル国会」で大討論2016年12月21日
- 手術成功！仮面女子・神谷えりな闘病の軌跡を記者視点で振り返る2016年11月21日
- NMB48谷川愛梨が舞台「Grand Stage（グラン・ステージ）」に初出演！2016年10月21日
- 月刊エンタメ11月号におきまして、訂正箇所のご報告2016年10月07日
- 乃木坂46佐々木琴子、自然体の奥にある慈しみ
- 【2017ブレイクアイドル】勝負の年から今年は「時代は神宿」に進化させたい！
- 乃木坂46 今、注目すべきは中元日芽香!!
- アップアップガールズ（２）の最終オーディションを生放送で見守ろう！候補者の努力もリアルタイムで配信
- さわやか五郎がブーイング覚悟で語るハロプロメンバーのすごさ
- 伊藤祐奈プロデュースのアイドルグループがオーディション募集を開始！
- 元アイドリング!!!の伊藤祐奈が再始動！１年半ぶりの復帰で彼女は何をしたいのか？
- 乃木坂46秋元真夏は、どんな困難もプラスに変える「革命のアイドル」
- さくら学院 菊地最愛への100の質問【完全版】
- 【速報】「日本はクレイジーだよ！」BABYMETALが大英帝国のメタラーを完全魅了