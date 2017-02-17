アップアップガールズ（２）の最終オーディションを生放送で見守ろう！候補者の努力もリアルタイムで配信

アップアップガールズ（仮）による新たなプロジェクト「アップアップガールズ（2）」の最終オーディションが２月19日にニコニコ生放送で生中継される。13名まで絞り込まれた候補者から誰が勝ち抜くのか、ファンならずとも目が離せない内容となりそうだ。



同番組では最終審査会の様子に加えて、このステージにたどり着くまでに各候補者が努力してきた姿をリアルタイムで配信。さらにおまけとして、アップアップガールズ（仮）がまだ「アップフロントガールズ（仮）」だったころに、佐保明梨がサプライズ加入した公演の模様も配信される。



りっこー・アプガ（２）候補14番

もかもか・アプガ（２）候補17番

なっちゃん・アプガ（２）候補25番

りの・アプガ（２）候補29番

まーちゃん・アプガ（２）候補30番

ぐっちー・アプガ（２）候補37

まるちゃん・アプガ（２）候補56番

まゆほっきー・アプガ（２）候補57番

ちなっちゃん・アプガ（２）候補58番

れんれん・アプガ（２）候補59番

のんちゃん・アプガ（２）候補66番

かじぃ・アプガ（２）候補71番

きゃさりん・アプガ（２）候補83番