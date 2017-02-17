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アップアップガールズ（２）の最終オーディションを生放送で見守ろう！候補者の努力もリアルタイムで配信

2017年02月17日　13時00分

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　アップアップガールズ（仮）による新たなプロジェクト「アップアップガールズ（2）」の最終オーディションが２月19日にニコニコ生放送で生中継される。13名まで絞り込まれた候補者から誰が勝ち抜くのか、ファンならずとも目が離せない内容となりそうだ。
 

オーディションを勝ち抜いてきた13名の候補者が最終決戦に挑む！

　同番組では最終審査会の様子に加えて、このステージにたどり着くまでに各候補者が努力してきた姿をリアルタイムで配信。さらにおまけとして、アップアップガールズ（仮）がまだ「アップフロントガールズ（仮）」だったころに、佐保明梨がサプライズ加入した公演の模様も配信される。
 

最後にアプガに加入した佐保明梨（下段右から２人目）の初登場映像も見ものだ。

　２月２日の生オーディションにて公開された候補者13名は、それぞれ専用のツイッターアカウントを解説。２月16日までの間、Showroomにて自己アピールを行なってきた。

　今後は２月25日に秋葉原・AKIBAカルチャーズ劇場において「アップアップガールズ（仮）定期公演119 回～アップアップガールズ（2）途中報告会～」を実施予定。ここで最終合格者が登場するのか、注目が集まるところだ。

■番組名　アップアップガールズ（２）オーディション最終審査を生中継
■配信日時　2月19日(日)15時～
http://live.nicovideo.jp/watch/lv290707104

【アップアップガールズ（2） 候補者一覧】

りっこー・アプガ（２）候補14番 @upupgirls2_14
もかもか・アプガ（２）候補17番 @upupgirls2_17
なっちゃん・アプガ（２）候補25番 @upupgirls2_25
りの・アプガ（２）候補29番 @upupgirls2_29
まーちゃん・アプガ（２）候補30番 @upupgirls2_30
ぐっちー・アプガ（２）候補37番 @upupgirls2_37
まるちゃん・アプガ（２）候補56番 @upupgirls2_56
まゆほっきー・アプガ（２）候補57番 @upupgirls2_57
ちなっちゃん・アプガ（２）候補58番 @upupgirls2_58
れんれん・アプガ（２）候補59番 @upupgirls2_59
のんちゃん・アプガ（２）候補66番 @upupgirls2_66
かじぃ・アプガ（２）候補71番 @upupgirls2_71
きゃさりん・アプガ（２）候補83番 @upupgirls2_83
 

りっこー・アプガ（２）候補14番

もかもか・アプガ（２）候補17番

なっちゃん・アプガ（２）候補25番

りの・アプガ（２）候補29番

まーちゃん・アプガ（２）候補30番

ぐっちー・アプガ（２）候補37

まるちゃん・アプガ（２）候補56番

まゆほっきー・アプガ（２）候補57番

ちなっちゃん・アプガ（２）候補58番

れんれん・アプガ（２）候補59番

のんちゃん・アプガ（２）候補66番

かじぃ・アプガ（２）候補71番

きゃさりん・アプガ（２）候補83番

■アップアップガールズ（2）オーディション
http://www.yum-audition.jp/

■アップアップガールズ（仮）公式サイト
http://www.upupgirlskakkokari.com/

■アップアップガールズ（仮）オフィシャルブログ
http://ameblo.jp/upfront-girls-news/
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タグ： アップアップガールズ（仮）　