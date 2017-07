元アイドリング!!!の関谷真由と古橋舞悠が“世界一仲の良いユニット”の「BESTIEM」で始動！

■ハモりの深みをより伝えていきたい



――W・MAYUとして活動してきた二人が「BESTIEM」として出発することになりました。



古橋 去年の暮れくらいにいま所属しているレコード会社(ブランニューミュージック)のプロデューサーさんからお話をいただいたんです。

関谷 はじめは私たちも「えー、ウソ!?」と驚いた感じでした。それから徐々にいろんな話が進んでいって形になりましたね。



――W・MAYUのころから正式にデビューしたいという気持ちはあったんですよね。



古橋 それはもちろんです。アイドリング!!!のころから「渋ハチライブ」などでは二人で歌っていたりしたので、「いつか二人で歌えたらいいねえ」という話はそのころからしていました。

関谷 当時から将来のためにノートを作って、渋ハチライブやNEOでのライブのあとで、そこで気づいた反省点とかを書き留めていたんです。

古橋 やってましたねえ。

関谷 そのノートをいま見ると、いま二人がこうやって一緒にデビューできるってことが本当に嬉しくて♪



――そのノートに書きためていたことが二人の身になっているわけですね。



関谷 そのころから私たち二人で歌のことやダンスのことを一緒に考えるという作業をしていました。アイドリング!!!を卒業してからは仲がいいのはもちろん、そういう面での話をより深くできるようになっています。



――当初はどんな曲を演りたいと考えていたんですか。



関谷 W・MAYUとして活動していた時も「二人でハモりを演りたいね」って話してました。アップテンポでアイドルらしい曲調より、ハモりをメインとした曲調で二人の歌をがっつり届けていきたいなって思っていたんです。

古橋 アイドリング!!!ではサビのときに3人ぐらいがハモりパートを歌うことも多かったんですが、そこでは私と関ちゃんがハモり担当のことが多かったですね。

関谷 そういう面でも二人でハモりを練習したりとか、いつもハーモニーを意識していましたね。



――二人で歌うときの高音パートと低音パートの役割は決まっているんですか。



関谷 (顔を見合わせて)決まってないんだよね。

古橋 お互いにハモれるので、曲によって上下が変わりますね。ただ基本的には私がメロディーを歌って、関ちゃんがハモってくれることが多いです。

関谷 古ちゃんは高い声がすごく通るので、インパクトがあるんですよ。それに合わせて私が下をハモるのが大好きだし、そのバランスが私的には気にいってます。



――下でハモる曲もあるんですね。



関谷 たとえば『HANABI』のサビでは全部、私が下でハモってます。

古橋 ハモりには結構こだわっているところがあるので。



――今回のアルバムでは6曲すべてでハモっているんですね。



古橋 でもCDで聴くだけだと、そこまでハーモニーだって分かりづらいじゃないですか。やっぱりそこは生の歌声を聴いていただくことで、ハモりの深みがより伝わるんじゃないかなと思います。



1st album 『BESTIEM』









■BESTIEMは世界一仲の良いユニット!



――そんなお二人もいまや18歳と22歳で、久しぶりに観るファンの方は大人になった姿に驚きそうです。



古橋 いや、関ちゃんはどんどん子供になってますよ(笑)。どんどん学年が下がっていって、もう小学生かよってw

関谷 子供になってるよねえ(苦笑)。でも二人でずっと演るようになって、もう仕事でもプライベートでも知らないことはないですよ。

古橋 出してないことがない!

関谷 何かあっても全部言い合える仲なので、その二人の仲が歌にも絶対出ていると思うし、ファンの方にも観てもらいたいです。

古橋 たぶん、世界一仲の良いユニットです(キッパリ)

関谷 ホントに! 自信あるよね。



――そこまで言い切れる二人ってなかなかいないですよ。



古橋 こんなにファミリーだと思える人って今までほかに出会ったことないです。

関谷 昨日も会っていたのに、今日会っただけで超ハグするし(笑)

古橋 「ヒヤーッ!」って感じでねw

関谷 5年ぶりに会ったかのようなハグを今日も交わしてました。

古橋 もし一週間とか会わなかったら、話すことが溜まり過ぎて大変なことになります!



――そんな二人でひとつの「BESTIEM」を7月31日のワンマンライブで観られるわけですね。



古橋 それからTIFにも出ます!

関谷 あと8月20日には「アイドルソニック」(SUMMER SONIC内SIDE SHOWステージ)にも出させていただきます。ほかにもライブが決まってますし、活動はずっと活発に続けていきたいです。



――アイドリング!!!が解散してからなかなか聴けなかった二人の歌声を、これからはたっぷり味わえそうです。



関谷 ぜひ私たちの歌声を聴きに来てもらいたいです。

古橋 アルバム『BESTIEM』に収録されているのはすべて私たちのオリジナル曲なんです。ふるまゆとしてはカバー曲でライブしてきたんですけど、今回はBESTIEMとして私たちの曲を私たちの声でお届けしているので、そこを一番愛していただけたら嬉しいです。



(取材・文/カゲ)



2017年7月31日(月)渋谷DESEO mini1部 OPEN 17:30 / START 18:002部 OPEN 20:00 / START 20:30前売2500円/当日3000円(別途ドリンク代)2017年8月2日(水)BNBM-00012037円(税別)M1.HANABIM2.Real VoiceM3.Just the Two of UsM4.Think about youM5.Endless JourneyM6.約束