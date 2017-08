伝説の「Dorothy Little Happy」が一夜限りの復活！＠JAM EXPOで奇跡のステージが実現

ドロシーが出演するのは、日本を代表するポップカルチャーイベント“@JAM(アットジャム)”が、毎年夏に開催している“@JAM EXPO”だ。今年も最高のアイドルフェスを目指し、2017年8月26日と27日の2日間、横浜アリーナにて "@JAM EXPO 2017"が開催される。



その目玉企画の一つである「EXPO Dream Stage」(8月27日)において、ドロシーのオリジナルメンバー5人が勢ぞろいする。ステージに立つのは現在一人でグループの名を背負う高橋麻里、「callme」で活動する秋元瑠海、富永美杜、早坂香美、そして7月にドロシーを卒業した白戸佳奈。彼女たちは2015年7月に中野サンプラザホールで行なったコンサート以来、2年ぶりで5人体制のライブに臨むこととなる。



仙台で結成されたドロシーは、今ではアイドル界を代表すると言っても過言ではない代表曲『デモサヨナラ』を引っ提げて2011年にメジャーデビュー。同年のTIFで“見つかった”と称され、11月26日のアイドル横丁祭では多くのファンを魅了。翌2012年1月に東京・渋谷O-EASTで開催したワンマンライブは、ファンの熱狂ぶりが今でも語り草として知られている。





@JAMシリーズにも早くから出演しており、2014年に初開催された@JAM EXPOではグループとして参加したほか、メンバーの富永(MIMORI)がスペシャルユニット“@JAM ALLSTARS 2014”の一員に抜てき。同イベントのテーマ曲『夢の砂~a theme of @JAM~』にも参加していた。また@JAMの台湾公演などにもグループとして参加している。だが方向性の違いなどから15年に秋元、富永、早坂が卒業し、「callme」を結成。以来、5人が集まることはなく、再結成は夢と思われていた。それゆえ今回、オリジナルの5人でパフォーマンスすることは、ファンにとってはまさしく夢舞台と言えるはずだ。当日は横浜アリーナのメインアリーナを使う「ストロベリーステージ」に「\オレモー!/」のコールが鳴り響くことは間違いないだろう。その@JAM EXPO 2017では現在、チケットを一般発売中。前売りで購入したファンにはもれなく、@JAM ALLSTARS 2017が歌う「夢の砂 ~a theme of @JAM~ 」のダウンロードカードがプレゼントされる(Lコード:75492) http://l-tike.com/at-jamexpo2017/ (Pコード:340-371 (1日券))(Pコード:782?856 (2日通し券)) http://w.pia.jp/t/atjamexpo/ 2017年8月26日(土)・27日(日)横浜アリーナ9:00/10:00スタンダードチケット指定席 1日券 8000円/2日券 1万4800円 ※各日別途ドリンク代500円※アリーナ内指定席有。その他スタンディングエリアも自由に入場可スタンディング 1日券 7500円/2日券 1万4000円 ※各日別途ドリンク代500円※全席種において先行予約分チケット1枚につき、限定CD(特典会参加券付)を1枚会場にてお渡しします。2日券をご購入の場合は、限定CD1枚と特典会参加券を2枚お渡しします。一般販売後のチケット1枚につき、楽曲ダウンロード券を差し上げます。小学生以下無料(保護者同伴に限る)※男女共に無料。但し、保護者同伴に限ります。<対象:4~12歳(小学生まで) ※3歳以下は入場不可><発表済出演者>AIS-All Idol Songs-/アイドルカレッジ/Idol School(from 上海)/アイドル諜報機関LEVEL7/アイドルネッサンス/赤の流星/赤マルダッシュ☆/アキシブproject/@17/アップアップガールズ(仮)/アップアップガールズ(2)/APOKALIPPPS/amiinA/あゆみくりかまき/アリエルプロジェクト(from 香港)/Ange☆Reve/ANNA☆S/イケてるハーツ/=LOVE/いちごみるく色に染まりたい/uijin/上野優華/AKB48 Team 8/S★スパイシー/STU48/X21/NGT48/エラバレシ/大阪☆春夏秋冬/奥澤村/オトメブレイヴ/on and Go!/風光ル梟/カプ式会社ハイパーモチベーション/神宿/KAMOがネギをしょってくるッ!!!/吉川友/GANG PARADE/キャンディzoo/ぐーちょきぱー/クマリデパート/CROWN POP/callme/さくちゃんとじぃじ/桜エビ~ず/さくらシンデレラ/THE 夏の魔物/さんみゅ~/The Idol Formerly Known As LADYBABY/JK21R/GEM/じぇるの!/Shibu3 project/SiAM&POPTUNe/終演後物販/Juice=Juice/じゅじゅ/純情のアフィリア/私立恵比寿中学/シンセカイセン/SUPER☆GiRLS/Star☆T/Stella☆Beats/3B Junior/There There Theres/青SHUN学園/絶対直球女子!プレイボールズ/閃光プラネタゲート/閃光ロードショー/ぜんぶ君のせいだ。/全力少女R/Sola Sound/sora tob sakana/Task have Fun/Cheeky Parade/チャオ ベッラ チンクエッティ/Chu☆Oh!Dolly/Chu-Z/つりビット/DEAR KISS/ディア☆/DJダイノジ/TPD DASH!!/Devil ANTHEM./寺嶋由芙/転校少女歌撃団/2o Love to Sweet Bullet/東京CuteCute/東京女子流/東京パフォーマンスドール/Tokyo Rockets/ときめき宣伝部/Dorothy Little Happy/drop/NERFY GUINER BIEBER/9nine/NATASHA/NEVE SLIDE DOWN/虹のコンキスタドール/26時のマスカレイド/二丁目の魁カミングアウト/Negicco/notall/バーサスキッズ/Party Rockets GT/ハコイリ?ムスメ/PassCode/PASSPO☆/はちみつロケット/はっちゃけ隊 from PASSPO☆/ばってん少女隊/バニラビーンズ/原宿物語/PALET/パンダみっく/バンドじゃないもん!/P.IDL/PPP!PiXiON/Pimm’s/ひめキュン蝦夷乃無頼缶/ひめキュンフルーツ缶/ぴゅあ娘/ピンキー!ノーラ&ペトラ/フィロソフィーのダンス/FES☆TIVE/ぷちぱすぽ☆/フラップガールズスクール/フルーティー/Fullfull☆Pocket/predia/PREDIANNA/ベイビーレイズJAPAN/ベボガ!(虹のコンキスタドール黄組)/WHY@DOLL/マジェスティックセブン/マジカル・パンチライン/Magical Bang☆Bang/まねきケチャ/MIGMA SHELTER/ミライスカート with on and Go!/ミルクス本物 with いとしのリトルシスターズ/むすびズム/MAPLEZ/Maison book girl/Menkoiガールズ/妄想キャリブレーション/桃色革命/ヤなことそっとミュート/山口活性学園/ゆくえしれずつれづれ/夢みるアドレセンス/ゆるめるモ!/RIOT BABY/愛乙女☆DOLL/La PomPon/リーフシトロン/RYUTist/lyrical school/LinQ/レッツポコポコ/ロッカジャポニカ/わーすた/OnePixcel/ヲルタナティブ/東池袋52 fromクレディセゾン/サクラノユメ。(@JAMナビゲーター) /@JAM ALLSTARS 2017でんぱ組.inc古川未鈴 (@JAM EXPO 2017総合司会)でんぱ組.inc成瀬瑛美(コラボユニット) (50音順) …and more!!@JAM EXPO 2017実行委員会Zeppライブ/オデッセー楽天チケット/SHOWROOM/CHEERZ/Pigoo