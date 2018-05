大阪☆春夏秋冬が1stフルアルバムのリード曲MVと全曲トレーラー映像を公開！

これがメジャーの衝撃だ。エイベックスからメジャーデビューを果たした6人組ガールズグループの大阪☆春夏秋冬が5月11日、1stフルアルバム『SSFW』(6月12日発売)のリード曲となる『世界には僕らだけ』のMVを公開。同時にアルバム全曲のトレーラー映像も公開の大盤振る舞いだ。



今回のMV公開は、同日に東京・渋谷のマウントレーニアホールで開催された定期公演にてメンバーの口から明かされたもの。21時の公開と同時にアクセスが集まり、ものの数時間で3000PVを超える注目を集めている。







その「定期公演☆其の二『ドブネズミみたいに美しく』」では、青を基調とした着物のアレンジが特徴的な華やかな衣装をお披露目。和風のあでやかさと激しいダンスのコラボにて『世界には僕らだけ』を初披露した。



同曲は切なさを感じさせるイントロと疾走感溢れるキャッチーな楽曲が特徴で、大阪☆春夏秋冬による全国制覇への進撃の開始を告げる渾身の一曲となっている。



大阪☆春夏秋冬

その『世界には僕らだけ』をメンバーのキレのあるダンスで彩り、メインヴォーカルMAINAの歌唱力が会場に響き渡ると、満席のファンが聴き入った。さらにアンコールでもう一度パフォーマンスすると、ファンもさっそく「おっおっおー、おっおおっおー!」というサビのシャウトをシンガロングし、早くもその魅力が浸透しつつあるようだ。



そんなアルバムリード曲『世界には僕らだけ』のフルサイズ音源は5月15日(火)午後9時放送のFMOH!「よしもとラジオ高校~らじこー」にてラジオ初解禁される。またフルサイズMVは、5月18日(金)午後11時放送のミュージック・ジャパンTV「アイドル大好き!ギュキュッとアイドル☆最強ランキング」にて初オンエア予定。YouTubeにアップされた動画には映されていない部分を含めたフルサイズのMVには注目の集まるところだろう。



【メインヴィーカルMAINAコメント】



『世界には僕らだけ』を初めて披露させて頂きましたが、初めてでないぐらいファンの方が熱く盛り上がって下さり、そのぐらいこの曲がキャッチーで心に刺さる曲なんだなと思いました。



本日、MVも世に出たのでたくさんの方に聴いて頂き、元気やパワーを届けられたら嬉しいです。



これからも心に響かせられる音楽をどんどん作って届けていけたら良いなと思いました。



そして、アルバム『SSFW』は今までにやったことのないレコーディングの仕方や、表現の仕方にチャレンジして歌わせて頂いた“TRY”という3文字が詰まった作品です。



メンバー6人で1曲1曲に色んな気持ちを込めて作った作品なので、このアルバムが世界中に届いて欲しいなと思います。



1stフルアルバム『SSFW』(CDのみ)

■「ダンスが好き」という気持ちが伝わってくる!



この『世界には僕らだけ』では、世界的に注目を集めるダンサーのavecooが振付を担当。そのavecooは2017年8月に開催された世界最大級のダンス・エンターテインメント作品コンテスト『Legend Tokyo Chapter.7』で最優秀作品賞を受賞し、7代目レジェンドに輝いたという日本屈指のコレオグラファーだ。



【avecooコメント】

<『世界には僕らだけ』の振付について>

初めにこの曲を聴いた時に、大人と子供の間(メンバーの年齢に近い子)みたいなイメージが出て、大人っぽさも出しながら、子供みたいな無邪気さ、両方を出せればなと思い、振付を始めました。尚且つ、セクシーさも出して行きたいなと。ふとした仕草や角度など、少し大人になったしゅかしゅんを感じてもらえるかなと思います!



<大阪☆春夏秋冬について>

それぞれのキャラが全然違うのにチームとしてまとまってる。



全員キャラが違うからこそ一つになった時に面白いしパワーが凄い!



振付を教えてて感じたのは、何事にも真剣。振り覚えも早い。そして、ダンスが好き!というのがビシビシ伝わる。好きじゃないと、やはりお客さんに伝わってしまうし嘘っぽくなる。



好きだーって言わないけど伝わるメンバーからの気持ちを正面から受けた気がして、振付して良かったなぁって思いました。どんどん進化するであろうしゅかしゅんが楽しみです!



■アルバムには必見のオフショット映像も収録!



グループ結成7年目にして遂に発売となったフルアルバム『SSFW』の収録内容は、昨年10月のメジャーデビュー後に先行リリースされたシングル『Travelin’Travelin’』と『SPARK!』に、新曲9曲を加えた全11曲を収録。Blu-rayには、『Travelin’Travelin’』と『SPARK!』のMV、そして新曲『世界には僕らだけ』のMV&オフショット映像が収録されているほか、1stアルバムについて想いを語るメンバーのインタビュー映像を収録している。



DVDには、彼女達が最も生き生きとする場所である“LIVE会場”で撮影されたLIVE VIDEOを収録。さらにオフショット映像やライブに対するメンバーのインタビューも楽しむことができるなど、楽曲、映像ともに充実した内容の1stフルアルバムとなっている。



群雄割拠のガールズグループ業界で注目を集める、“カタヤブリな浪花のロックンガール”こと「大阪☆春夏秋冬」。全国制覇を目標に掲げ、進化し続ける6人の快進撃がここから始まる!



1stフルアルバム『SSFW』(CD+Blu-ray)

【リリース情報】

大阪☆春夏秋冬

1stフルアルバム『SSFW』

2018年6月12日(火)発売



・CD+DVD(スマプラミュージック&ムービー対応)

AVC1-93900/B 3704円(税別)



・CD+Blu-ray(スマプラミュージック&ムービー対応)

AVC1-93901/B 4630円(税別)



・CDのみ(スマプラミュージック対応)

AVC1-93902 2778円(税別)



<CD収録内容>

1.SSFW

2.Evolution

3.Travelin'Travelin'

4.世界には僕らだけ

5.シーズンズ

6.ローリングストーン

7.SPARK!

8.See you again

9.手紙

10.ROCK SHOW

11.PLAYER

(全11曲収録)



<DVD収録内容>

2018.01.13「東京進行大作戦~進撃のしゅかしゅん Vol.1~」@新宿BLAZE

・SPARK! (LIVE VIDEO)

・C’mon! (LIVE VIDEO)

・Let you fly (LIVE VIDEO)

・Stay (LIVE VIDEO)

・Travelin’Travelin’ (LIVE VIDEO)

・LIVE 密着FILM(メンバーインタビュー&OFF SHOT MOVIE)



<Blu-ray収録内容>

・Travelin’Travelin’ (MUSIC VIDEO)

・SPARK! (MUSIC VIDEO)

・世界には僕らだけ (MUSIC VIDEO)

・世界には僕らだけ (OFF SHOT MOVIE)

・1st FULL ALBUM「SSFW」メンバーインタビュー



1stフルアルバム『SSFW』(CD+DVD)